- Rusia are forta necesara de a-i pune la punct pe dusmanii condusi de SUA, iar Moscova va dejuca complotul rusofob al Occidentului menit sa distruga Federatia Rusa, a declarat joi Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza Reuters.

- Europa, SUA, dar și Japonia sancționeaza Rusia pentru invazia Ucrainei, insa Moscova nu pare a fi deloc afectata. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Rus anunța ca Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa…

- Coloane de vehicule militare, inclusiv tancuri, au fost surprinse marți dimineața, 22 februarie, în orașul separatist ucrainean Donetk, dupa ce Rusia a recunoscut independența republicilor separatiste din estul Ucrainei, noteaza Reuters, cu referire la Zdg.md. Un reporter Reuters a…

- Lumea va urmari cu groaza o potentiala invazie rusa a Ucrainei, dar doar va urmari. Ucraina va trebui sa se descurce singura cu tancurile si rachetele rusesti. Tara ar putea deveni un camp de lupta, scrie The Washington Post. Presedintele rus Vladimir Putin ar castiga rapid faza initiala a razboiului…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…