Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 07:31 - Se fac eforturi pentru a organiza un al doilea summit de pace privind Ucraina in acest an, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto pentru agenția rusa de știri RIA, in remarci publicate miercuri.„Se fac eforturi pentru a organiza urmatoarea runda a conferinței de pace in…

- Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au trimis o scrisoare catre Uniunea Europeana in care cer sa finanțeze construirea unui sistem defensiv de fortificații terestre de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus, pentru a proteja spațiul comunitar de amenințarile militare și hibride ale Moscovei, . Liderii…

- Ucraina si Rusia au anuntat, vineri, un schimb de prizonieri de razboi, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia. Printre acestia se numara patru civili, in timp ce restul erau membri ai armatei.…

- „Capacitatea de autoaparare este necesara pentru menținerea pacii”, a anunțat in aceasta dimineața premierul ungar la Radio Kossuth. „A avea o armata este necesar și nu duce la razboi. In mod ciudat, absența armatelor duce la razboi”, a spus Viktor Orban intr-un interviu la emisiunea „Buna dimineața,…

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța ca a dejucat planurile unei rețele de agenți ruși care complotau pentru a-l asasina pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți oficiali guvernamentali, relateaza Reuters și Ukrainska Pravda. Anunțul a fost facut marți, in ziua in care președintele…

- Turcia a decis sa sprijine candidatura prim-ministrului olandez in exercitiu, Mark Rutte, la functia de secretar general al NATO, a transmis luni agentia olandeza de presa ANP, citand diplomati de la NATO, potrivit Reuters. Turcia era unul din cele patru state membre ale Aliantei care nu isi anuntasera…

- O hotarare recent adoptata de presedintele Volodimir Zelensky ii obliga pe barbați sa se intoarca in Ucraina daca au nevoie sa-și inlocuiasca pașapoartele, dar atunci o parte dintre ei, cei cu varste cuprinse intre 18 și 60, risca sa fie recrutați in armata. Ucrainenii care locuiesc in strainatate susțin…