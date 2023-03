Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, a promis ca armata rusa va „ura bun” venit cu rachete Kalibr si alte „focuri de artificii pirotehnice" viitoarei fabrici de tancuri germane din Ucraina, transmite EFE.

- Producatorul german de armament Rheinmetall a anuntat sambata ca negociaza cu Kievul pentru a deschide o fabrica de tancuri Panther in Ucraina, care ar urma sa produca anual 400 de unitati, scrie cotidianul german Der Spiegel.

- Ucraina spune ca Rusia a lansat vineri atacuri "masive" cu rachete și drone „kamikaze”, la o zi dupa ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat unele țari europene pentru a face presiuni pentru arme cu raza lunga de acțiune.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca Rusia va crește producția de tancuri de lupta principale ca raspuns la livrarile de vehicule blindate avansate catre Ucraina, relateaza CNN . „Ieri, inamicul nostru a cerșit avioane, rachete și tancuri in timp ce se afla in strainatate. Ce…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a alaturat sustinatorilor livrarii de tancuri germane Leopard catre Ucraina adaugand ca armata acestei tari trebuie sa fie dotata si cu "alte tipuri de echipamente militare avansate".

- Armata rusa a desfașurat 11 nave de razboi in Marea Neagra, potrivit unui comunicat al forțelor navale ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Armata rusa a folosit ieri aproape 70 de rachete de croaziera in noul val de atacuri asupra unor tinte din Ucraina, potrivit apararii aeriene ucrainene.Un numar mare de rachete au fost lansate de bombardiere strategice de la distanta, de exemplu peste Marea Caspica, potrivit unui comunicat difuzat pe…