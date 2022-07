Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato a lansat single-ul „Substance”. Imnul pop-punk este a doua melodie de pe viitorul lor album, “HOLY FVCK”, care urmeaza sa apara vineri, 19 august 2022, prin Island Records. In plus, Demi a dezvaluit lista de melodii a albumului, care include colaborari cu Yungblud, Royal & The Serpant și…

- YUNGBLUD a lansat single-ul “Don’t Feel Like Feeling Sad Today”. Piesa este scrisa de artist și Matt Schwartz și produsa de catre Chris Greatti. Aceasta ofera o imagine a ceea ce urmeaza pe al treilea sau album „YUNGBLUD”, care urmeaza sa fie lansat pe 2 septembrie. Videoclipul, regizat de Tom Pallant…

- La doua saptamani din momentul lansarii piesei „Monalisa”, Faydee și Costi colaboreaza din nou și aduc in playlist-uri „Luana”, un single ce se potrivește „manușa” acestei veri. Compusa și produsa de catre Costi alaturi de Faydee, „Luana” te poarta pe ritmuri orientale intr-o lume in care fericirea…

- ELA lanseaza cel de-al doilea single din cariera: „Dezleaga-ma de dor”. Cu o poveste aparte pusa in versuri de catre Alexandra Dinu (AL’DI) alaturi de Robi Velisar și Enri Demi, „Dezleaga-ma de dor” surprinde prin muzica și text esența unei povești de iubire pasionale ce are la baza dorul și mai ales…

- Voltaj sarbatorește „Cei mai buni ani” cu un single nou, numai bun pentru zilele fierbinți de vara. Trupa care ani la rand a lansat hit dupa hit, aduce vara aceasta un nou single, iar accentul este pus pe „Cei mai buni ani”. Piesa pastreaza vibe-ul fresh și ritmat cu care trupa și-a obișnuit fanii,…

- Dupa cel mai recent single lansat alaturi de ANTONIA, Qodes colaboreaza cu IRAIDA pentru noul single – Crushin on you. Versurile piesei explica perfect momentul cand te indragostești și iți pierzi total mințile, fiind pregatit cu sa-i oferi persoanei iubite totul. Piesa a fost scrisa și compusa de catre…

- Post Malone colaboreaza cu Roddy Ricch pentru single-ul “Cooped Up”. Acesta anunța sosirea celui de-al patrulea album al artistului, “Twelve Carat Toothache”, care va fi lansat pe 3 iunie 2022. Este primul sau material discografic din ultimii trei ani, de cand “Hollywood’s Bleeding”, certicat cu 3 discuri…