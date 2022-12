Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate ale Rusiei au eliberat complet localitatea Andreevka din autoproclamata republica populara Donetk (DNR) de unitațile Forțelor Armate ale Ucrainei, a anuntat, miercuri, o sursa din cadrul Ministerului rus al Apararii, relateaza TASS, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a declarat Rusia drept stat care sponsorizeaza terorismul, potrivit unui comunicat transmis astazi, scrie digi24.ro. Eurodeputatii au adoptat, cu 494 voturi pentru, 58 impotriva si 44 abtineri, o rezolutie legata de ultimele evolutii din…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- De la inceputul saptamanii, cand a devenit clar ca Rusia va parasi Hersonul, Kremlinul și Ministerul de Externe și-au declarat aproape zilnic dorința de a negocia cu Ucraina. Astazi, 11 noiembrie, ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a vorbit pe aceasta tema. Potrivit acestuia, Rusia este…

- Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR) nu se asteapta ca trupele ruse sa se retraga din orasul ocupat Herson, in sudul Ucrainei, dimpotriva, sa il apere, relateaza luni dpa.

- Peste 20.000 de ceceni au luat deja parte la razboiul din Cecenia, cu 254% mai mult decat cota necesara pentru regiuni, astfel ca in Cecenia nu vor mai fi mobilizați oameni in baza decretul dat de Vladimir Putin, a anunțat liderul cecen Ramzan Kadirov, relateaza publicația independenta rusa Novaia Gazeta.„Joi…

- Reprezentanti ai autoritatilor ruse din administratia Crimeii - peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 - 'isi evacueaza de urgenta familiile din regiune si din sudul Ucrainei, potrivit unui raport publicat marti de Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR),…

- Reprezentanti ai autoritatilor ruse din administratia Crimeii - peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014 - 'isi evacueaza de urgenta familiile din regiune si din sudul Ucrainei, potrivit unui raport publicat marti de Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR),…