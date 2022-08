Stiri pe aceeasi tema

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- Trei martori locali au declarat pentru Reuters ca au auzit marți mai multe explozii puternice și au vazut fum negru ridicandu-se din direcția unei baze aeriene militare rusești de la Novofedorivka, in vestul Crimeei.

- Trei martori oculari au declarat marti agentiei Reuters ca au auzit explozii puternice si au observat o coloana de fum negru din directia bazei aeriene rusesti de la Novofedorivka, in partea de vest a peninsulei Crimeea.

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Noi explozii au fost semnalate la Nikolaev, in noaptea de marti spre miercuri, in timpul unor alerte de raid aerian. Localnicii au fost indemnati sa ramana in adaposturi. Potrivit presei locale, explozii puternice s-au auzit in jurul orei 05:00. De asemenea, un incendiu a izbucnit intr-unul dintre…

- Noi explozii au fost semnalate in orasul ucrainean Mikolaiv, marti dimineata, in timpul unei alerte de raid aerian. Primarul orasului, Oleksandr Senkevici, a facut apel la populatie sa ramana in adaposturi. „La Mikolaiv se aud explozii puternice! Va rog pe toti sa ramaneti in adaposturi! Chiar daca…

- Explozii puternice s-au produs in orasul Kramatorsk, controlat de fortele ucrainene. Primarul Alexander Gonciarenko a raportat doua lovituri, una fiind surprinsa de camerele de securitate. Atentie, urmeaza imagini cu impact emotional.

- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Mykolaiv sambata dimineața devreme, a declarat primarul, la o zi dupa ce autoritațile au anunțat ca cel puțin 21 de persoane au fost ucise cand rachete rusești au lovit o cladire din Odesa, scrie Reuters. Sirenele au rasunat in intreaga regiune Mykolaiv,…