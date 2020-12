MedLife va emite primul certificat digital cu timbru securizat pentru anticorpi Covid MedLife va emite, in premiera, prin intermediul Imprimeriei Nationale, un certificat unic cu timbru securizat pentru pacientii care au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Aceasta in contextul restrictiilor impuse de autoritati, pentru a evita infectarile in masa cu COVID-19, pneumonia virala cauzata de virusul SARS-CoV-2, precum si a numarului tot mai mare de persoane considerate vindecate. Foto: (c) MedLife Aceste certificate vor atesta existenta anticorpilor ce protejeaza pentru o anumita perioada persoanele vindecate de COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

