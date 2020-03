Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se concentreaza pe doua tipuri de teste impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri consilierul stiintific sef al guvernului de la Londra, Patrick Vallance, potrivit Reuters. Patrick Vallance a precizat ca un test este pentru depistarea coronavirusului, iar al doilea va…

- Intr-o adevarata cursa contracronometru, cercetatorii din intreaga lume cauta vaccin și tratament pentru COVID-19. Semnaleaza insa cu toții ca, oricat de accelerat ar fi procesul, va dura mai mult de un an pana la aprobare, astfel incat remediile sa fie accesibile oricui.

- Specialiștii se lupta neincetat pentru a salva viața romanilor de o posibila infectare cu coronavirus! In urma cu puțin timp, Ministerul Apararii Naționale a facut anunțul conform caruia Institutul Cantacuzino s-a alaturat la diagnosticarea pacienților cu COVID-19!

- In cadrul audierilor din Parlament, ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca in intreaga țara exista 10.000 de teste Real Time PCR si 50.000 de teste rapide in...

- Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat de urgenta un test de coronavirus mai rapid, realizat de compania elvetiana Roche, in vederea sporirii capacitatii de diagnosticare si a ajuta la controlarea epidemiei actuale.

- Din cele 30 de cazuri suspecte la prezenta coronavirusului de tip nou (COVID-19), 28 de teste au dat rezultate negative. Alte doua sunt in proces de reactie pentru confirmare, anunta Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, transmite IPN.

- Dupa ce a înregistrat o creștere fulgeratoare a numarului de infecții, Coreea de Sud a reușit sa reduca de maniera semnificativa numarul de noi cazuri de Covid-19 menținând concomitent o rata de mortalitate relativ redusa, scrie AFP.Miercuri, Seulul anunța un numar total de 7.755…

- Oficialii americani din domeniul Sanatații au anunțat marți ca au inceput primele teste clinice pentru un tratament impotriva coronaviruslui, dupa ce directorul Centrului Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii a avertizat ca izbucnirea epidemiei de coronavirus in SUA este