MedLife: Sunt şanse ca România să fi atins imunitatea de turmă Din cele peste 400 de probe secventiate de la inceputul valului 5, pe lotul studiat in ultima saptamana, procentul probelor cu noua tulpina Omicron a urcat la 100% si doar 3 cazuri au fost identificate cu subvarianta BA.2, potrivit unui studiu Medlife, citat de News.ro. Varianta BA.2 pare sa aiba o rata lenta de raspandire in Romania, iar varianta Delta pare sa piarda teren. ”Sunt sanse destul de mari ca din a doua jumatate a lunii februarie sa asistam la o scadere constanta a numarului de cazuri, iar valul 5 sa se incheie in aceasta primavara”, mai transmite studiul, care precizeaza ca sunt sanse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

