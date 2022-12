Stiri pe aceeasi tema

- Concediile medicale, impact major asupra productivitații firmelor, dar și asupra bugetului de stat. Anual, Statul roman cheltuie peste 240 de miliarde de lei pentru plata concediilor medicale. O analiza a PwC și MedLife Group arata ca investițiile in prevenție și in sanatatea angajaților s-au reflectat…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an.

- Hackerii au cerut joi zece milioane de dolari pentru a nu mai dezvalui date medicale sensibile ale pacientilor dupa un atac cibernetic comis impotriva unei importante companii private de asigurari de sanatate din Australia, relateaza AFP, citata de Agerpres. Medibank, una dintre cele mai mari companii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) organizeaza procedura de selecție a candidaților in vederea asigurarii funcției de Președinte al Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 13.12.2022. Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura:…

- ”Romania va avea 890 kilometri noi de piste pentru biciclete. Astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in valoare de 755 milioane de lei. 108 primarii, asociatii de dezvoltare si consilii judetene, din 30…

- MIPE anunta ca miercuri a fost semnat un proiect de apa si canal, finantat cu fonduri europene, in valoare de 261 milioane euro, pentru 9 orase si 25 de comune din judetul Valcea. ”Astazi, secretarul de stat Carmen Moraru a semnat un contract de finantare pentru extinderea retelei de apa canal din…

- „Am vizitat astazi Uzina Dacia Mioveni și am discutat cu managementul companiei despre importanța sectorului auto pentru economia romaneasca și viitorul acestei industrii.M-am bucurat sa constatat ca la Uzinele Dacia sunt proiecte noi, exista perspectiva in tot ceea ce inseamna desfașurarea activitații…

- Ori aparatul este defect, ori aparatul funcționeaza, dar nu sunt medici, le spune ministrul Sanatați celor carora le este din ce in ce mai dificil sa faca un RMN sau CT in unitațile medicale de stat. “Sunt inca spitale in Romania care ofera puține servicii medicale si nu datorita infrastructurii ci…