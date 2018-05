MedLife inregistreaza o cifra de afaceri de 196,8 mil. lei pentru T1, in crestere cu 34% fata de anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- MedLife a incheiat primul trimestru din 2018 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane de lei, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.

- 'Cifra de afaceri in lei a fost in crestere cu 11,45% fata de 2016. Anul trecut Dacia a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de 23,1 miliarde lei (5,1 miliarde de euro)', a declarat Bocsaru intr-un interviu postat luni pe site-ul companiei auto. Conform aceleiasi surse, exporturile de vehicule…

- Vanzarile Dacia in primul trimestru al acestui an au urcat cu 14% fata de perioada similara a anului trecut, la aproape 172.000 de autovehicule. Daca ritmul va fi mentinut pana la finalul anului, atunci marca autohona se va apropia in acest an de 700.000 de unitati pentru prima data in istoria sa.…

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, conform unui studiu de specialitate…

- Romania se afla in randul țarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga și dificila perioada de insolvența, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca mulți investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma experții de la Sierra Quadrant,…

- Dent Estet a raportat pentru anul trecut o creștere de peste 30%, inregistrand afaceri de 8,5 milioane de euro. Astfel, compania - membra a grupului MedLife - și-a consolidat poziția de lider al pieței de servicii stomatologice din Romania. Cele mai mari ponderi in evoluția cifrei de afaceri le-au avut…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…