MedLife anunță o creștere de 28% pentru primul trimestru din acest an MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania a inregistrat in primele trei luni ale anului 2022 o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 431 milioane lei, in creștere cu 28% fața de primul trimestru din 2021. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele din primul trimestru refleca faptul ca piața a inceput sa reintre in mișcare, dupa doi ani de pandemie, iar romanii iși reiau ușor și precaut activitațile obișnuite. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

