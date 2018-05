Stiri pe aceeasi tema

- Electrogrup Infrastructure, holding infiintat anul trecut de Teofil si Simion Muresan impreuna cu Marian Pantazescu pentru a unifica cinci companii din domeniul infrastructurii, a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 107,5 milioane euro, reprezentand o crestere cu 39% fata de 2016, si un profit…

- Farmec, cel mai mare producEtor roman de cosmetice, anun:E un avans al cifrei de afaceri in 2017, in cre"tere cu 9.12% fa:E de 2016. Astfel, businessul Farmec de anul trecut s-a ridicat la peste 214 milioane lei (45.8 milioane Euro).

- Dent Estet a raportat pentru anul trecut o creștere de peste 30%, inregistrand afaceri de 8,5 milioane de euro. Astfel, compania - membra a grupului MedLife - și-a consolidat poziția de lider al pieței de servicii stomatologice din Romania. Cele mai mari ponderi in evoluția cifrei de afaceri le-au avut…

- Grupul Dona a inregistrat o cifra de afaceri de 230 milioane euro in 2017 si o dublare a profitului fata de anul precedent, in timp ce investitiile, in valoare de 5 milioane euro, au fost alocate pentru finalizarea constructiei depozitului de medicamente, pentru achizitia de licente si reamenajarea…

- Producatorul de ulei Argus a inregistrat, in 2017, pierderi de 9,2 milioane de lei la o cifra de afaceri de 163,03 milioane de lei, arata datele raportate de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei a scazut in anul 2017 cu 15% comparativ cu anul precedent.…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Grupul Orange anunta astazi rezultatele financiare pentru trimestrul patru al anului 2017, disponibile la 31 decembrie. In intervalul octombrie-decembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 280 milioane de euro, in creștere cu 7.7% fata de perioada similara a anului trecut. Cifra…