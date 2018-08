Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de servicii medicale private Medlife a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri consolidata de 373,5 milioane lei, in crestere cu 24% fata de perioada similara a anului trecut, si un profit net de 6 milioane lei, cu 5% sub nivelul de la finele lunii iunie 2017. Continuarea…

- Uruguay a inregistrat 218 omoruri in primele sase luni ale anului, o crestere de 66,4% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, un record istoric, conform unor date oficiale publicate joi, transmite AFP, potrivit Agerpres. Datele prezentate joi de Ministerul de Interne arata o deteriorare neta…

- Volvo Cars a anunțat astazi cel mai mare profit operațional de 4,2 miliarde SEK pentru cel de-al doilea trimestru din 2018, o creștere de 28,6% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, determinata de o creștere puternica a vanzarilor retail globale. Veniturile din trimestrul doi au crescut…

- In prima jumatate a anului 2018, Vola.ro a inregistrat o cifra de afaceri de 4,2 milioane de euro, in crestere cu 18,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru 2018, compania estimeaza o cifra de afaceri de 8,6 milioane de euro si un volum al...

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 10,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Transportul de marfuri a inregistrat o crestere semnificativa in primele patru luni ale acestui an. In aceasta perioada au fost transportate 4,4 milioane tone de marfuri, cu 12,6 la suta mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

- ING Bank Romania a anuntat joi o crestere de 32% a veniturilor in primele trei luni ale acestui an, pana la 425 milioane lei, in contextul in care numarul de clienti activi a crescut cu 15%, informeaza news.ro.”Numarul de clienti activi a crescut cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului…

- Cea mai mare podere in cifra de afaceri anunțata de compania medicala au avut-o clinicile și spitalele, urmate de divizia corporate și laboratoare. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, raporteaza incheierea primului trimestru din 2018 pe o direcție ascendenta și anunța…