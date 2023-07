Stiri pe aceeasi tema

- ”Cei mai multi turisti care si-au facut vacantele in statiunile autohtone de la Marea Neagra pana la jumatatea sezonului estival sunt din Bucuresti, peste 36% din totalul celor care au ales litoralul romanesc fiind din Capitala”, indica datele colectate de Litoralulromanesc.ro, care se prezinta ca fiind…

- Cu 40% a crescut numarul mediilor de 10 de la examenul național de Bacalaureat 2023, potrivit datelor Ministerului Educației . Ministerul Educației a publicat vineri, 7 iulie, rezultatele finale de la BAC 2023 . „76 de candidați au incheiat probele scrise cu media 10 (acestora li se adauga 2 candidați…

- Capitala este pe primul loc in clasamentul mediilor peste 5, potrivit rezultatelor de la Evaluarea Nationala 2023. In Bucuresti aproape 89- dintre elevii care au participat la probe au luat medii peste acest prag. In privinta judetelor, cea mai mare rata de medii peste 5 este in Cluj, Braila, Prahova…

- Astazi, in dotarea Centrelor de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența au intrat 13 seturi identice de manechine, cu sprijinul Lidl Romania, anunța IGSU. Acestea constituie instrumente esențiale in procesul de instruire a personalului, deoarece permit simularea unor scenarii…

- Hidrologii au instituit un cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, informeaza Agerpres.Se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Timis,…

- Sindicalistii sustin ca angajatii INS sunt supusi unei situatii salariale discriminatorii de o lunga perioada de timp, fiind „tratati ca o categorie inferioara de functionari publici”. Acestia acuza nepasare totala a factorilor decidenti fata de „numeroasele notificari, adrese si actiuni de protest”.Pichetarea…

- Vremea ploioasa nu i-a descurajat pe ieseni sa mearga in Parcul Expozitiei din Copou, unde se desfasoara Lavanda Fest. Festivalul care „aduce o parte din lanul mov in oras, mai aproape de om" a reunit la Iasi peste 70 de producatori de lavanda si artizani din toata tara. Vizitatorii pot savura faimoasa…