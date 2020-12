”Sistemul Medical MedLife anunta semnarea tranzactiei pentru preluarea pachetului integral de actiuni ale grupului de companii CED Pharma. Este a doua achizitie a grupului pe segmentul pharma, anuntata in decursul a doua saptamani. CED Pharma face parte dintr-un grup de firme, care are in componenta sase farmacii, toate localizate in Bucuresti”, a informat grupul. La nivelul anului 2019, compania a inregistrat o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, in crestere cu 6% fata de anul precedent. “Asa cum am anuntat actionarii nostri, continuam sa ne consolidam si sa ne diversificam segmentele de…