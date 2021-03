MedLife a preluat un pachet majoritar de 60% al companiei Medica Sibiu, unul dintre furnizorii importanți de servicii medicale private din județul Sibiu. Odata cu aceasta achiziție, prima din 2021, MedLife iși consolideaza cea mai mare rețea de unitați medicale private cu acoperire la nivel național. Medica Sibiu activeaza pe piața de servicii medicale private inca din 2001 și are in componența o policlinica de mari dimensiuni, un laborator de analize medicale și un centrul de medicina muncii. Totodata, Medica Sibiu este unul dintre furnizorii aflati in contract cu Casa Județeana de Asigurari…