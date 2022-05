Cu ce va ramane Timișoara dupa ce va fi in 2023 Capitala Europeana a Culturii, a fost intrebarea la care conducatorii celor patru universitați din oraș au incercat sa raspunda in cadrul dezbaterii ATUTM 1.0. S.T.A.R.T. – acceleram schimbarea susținute de Alianța Timișoara Universitara, vineri, la Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara. Reprezentanții celor patru instituții de ... The post Mediul universitar timișorean, mediul de afaceri și administrația trebuie sa colaboreze pentru dezvoltarea orașului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .