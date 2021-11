Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a emis un decret potrivit caruia angajatorii sunt autorizați sa le ceara angajaților sa fie vaccinați anti-Covid-19, transmite, vineri, agenția MTI, citata de Agerpres. Potrivit decretului publicat in gazeta oficiala Magyar Kozlony, angajatorii pot solicita personalului lor sa se vaccineze…

- Guvernul Ungariei le va cere angajatilor din institutiile de stat sa se vaccineze impotriva COVID-19, dupa o crestere a numarului de contaminari. Anunțul a fost facut joi de Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Potrivit lui Gulyas, companiile private vor fi, de asemenea,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor noi reguli de protecție. Potrivit CNSU, certificatul verde este obligatoriu pentru accesul in mall-uri. Hotararea adoptata vineri de Guvern nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial,…

- Hotararea adoptata vineri de Guvern pentru instituirea noilor restricții valabile de luni nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial, obligația de a prezenta certificatul verde la intrarea in mall-uri sau hoteluri. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat, vineri, noile restricții…

- Mai multe asociații de parinți au organizat un protest in fața Ministerului Educației , joi, 30 septembrie. Parinții au venit cu 6 sicrie simbolice de copii, prin care iși exprima dezacordul fața de menținerea scolilor deschise, la actuala rata de incidența Covid-19. Reprezentanți de la mai multe asociații…

- Liderul USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, care a fost revocat joi din functia de subprefect al judetului, a declarat ca se va intoarce in mediul privat. „Azi, in sedinta de Guvern, am fost revocat din functia de subprefect al judetului Covasna. Astept publicarea Hotararii de Guvern in Monitorul Oficial,…

- Salariul mediu al bugetarilor este cu aproximativ 2000 de lei mai mare decat cel al angajaților din mediul privat Salariul mediu al bugetarilor este cu aproximativ 2000 de lei mai mare decat cel al angajaților din mediul privat. Un șef de la stat poate ajunge la 4000 de euro lunar Decizia PSD privind…

- Un gigant auto care detine o fabrica in Romania va amana pana in ianuarie revenirea la birouri a celor mai multi angajati si inca ia in considerare sa solicite acestora sa se vaccineze impotriva coronavirusului.