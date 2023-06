Mediul online, pericol pentru tineri Principalele pericole la care sunt expuși copiii in prezent, sunt: excesul de ecrane, expunerea in mediul online și violența din mass-media, releva un sondaj. Conform datelor studiului Reveal Marketing Research, romanii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei și a internetului este cea mai mare primejdie la adresa copiilor. Parinții susțin ca principalele pericole la care […] The post Mediul online, pericol pentru tineri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

