- Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa primirea Foii de parcurs…

- UPDATE. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca, in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia…

- PSD a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a facut mai multe propuneri in Coaliție pentru modificarea Codului Fiscal. „PSD considera ca scopul principal al reformarii sistemului fiscal din Romania este de a reduce inechitațile sociale și de a asigura solidaritatea sociala intre contribuabili”,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor il cheama la raport, in Parlament, pe premierul Nicolae Ciuca dupa vizita din weekendul trecut a președintelui Ungariei in Romania. Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita in Romania, dar nu s-a intalnit…

- PSD și PNL au din nou motiv de scandal in coaliție. In timp ce șeful PSD Marcel Ciolacu iși promoveaza, de cateva zile, ideea privind introducerea impozitului progresiv in Romania, șeful PNL și al Guvernului, Nicolae Ciuca, il contrazice ferm și spune ca nici gand sa se ia in considerare o astfel de…

- Nu se va lua nicio masura in Guvern fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Stiu si eu si dumneavoastra discutiile din spatiul public privind anumite modificari la Codul Fiscal sau anumite abordari. Eu vreau sa va asigur ca nu se va lua nicio masura in…

- Guvernul va dubla alocatia zilnica a fiecarui elev pariticipant la olimpiade nationale si va majora semnificativ valoarea premiilor pentru elevii care castiga olimpiadele la acest nivel a anunțat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, care s-a intalnit, impreuna cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti, vineri. Kuleba a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 8,00 si va avea o declaratie de presa comuna cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, dupa ora 12,00. Seful diplomatiei ucrainene vinde de la Sofia, unde…