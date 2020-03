Mediul de afaceri cere să fie consultat de Guvern înainte de a lua măsuri cu impact asupra economiei "Sub presiuni populiste nejustificate si in lipsa unei consultari rapide si necomplicate cu actorii economiei reale, situatia de criza va fi amplificata, provocand ecosistemului antreprenorial si macroeconomic prejudicii irecuperabile. Solicitam autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau indirect asupra economiei reale sa fie mai intai discutata si analizata cu mediul de afaceri si doar apoi aplicata", arata comunicatul. Reprezentantii confederatiei spun ca economia Romaniei este sub o presiune fara precedent si sunt impuse masuri exceptionale pentru protejarea cetatenilor. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

