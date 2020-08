Mediterana: Turcia își extinde cercetările privind gazele și critică Franța ​Turcia a anunțat joi noi manevre militare în estul Mediteranei și extinderea cercetarilor sale într-o zona bogata în hidrocarburi, cu riscul de a agrava tensiunile deja mari cu Grecia, potrivit AFP.

Ca semn al refuzului sau de a renunța la disputa cu Atena și susținatorii sai, Ankara nu a ezitat sa acuze Franța de agravare a situației comportându-se ca un &"pivot&".

Fața de aceasta escaladare marcata de manevrele militare rivale din proximitatea Greciei și Turciei în Mediterana, Germania a pledat joi pentru o &"soluție diplomatica&".

Dar, pe teren, este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

