Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a denuntat joi declaratiile "arogante" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca "pune in pericol" interesele Europei, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emannuel Macron a lansat joi un apel Uniunii Europene sa prezinte o 'voce mai unita si mai clara in fata Turciei', care 'nu mai este un partener in regiune', in contextul in care nu exista o pozitie unita a blocului comunitar cu privire la acest subiect, informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o joi pe Angela Merkel la Fort de Bregancon pentru a discuta despre viitorul apropiat al Europei devastate de tensiunile din Mediterana orientala, epidemia de coronavirus si cazul Belarus, potrivit „Le Figaro”.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a incercat joi sa calmeze disputa maritima cu Grecia din Mediterana de Est, afirmand ca Ankara nu doreste tensiune in regiune si facand un apel la dialog, relateaza dpa. "Calea catre o solutie in estul Mediteranei trece prin dialog si negociere. Nu cautam o aventura…

- Turcia a anunțat marți ca își suspenda proiectul de explorare a gazelor naturale în zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei, o masura menita sa reduca tensiunile cu Atena, relateaza AFP.Ankara a anunțat saptamâna trecuta trimiterea navei de explorare Oruç Reis…

- Este "crucial" ca Europa sa isi asume dosarele geopolitice de la Marea Mediterana, care sa ramana sub controlul sau, fara sa o lase "altor puteri", a afirmat luni presedintele francez, Emmanuel Macron, evocand fara sa numeasca Turcia si Rusia, noteaza AFP. "Zona Mediteranei va fi provocarea anilor urmatori,…

- Este „crucial” ca Europa sa preiae inițiativa geopolitica la Marea Mediterana și sa ramâna sub controlul sau, fara a lasa „alte puteri” sa profite, a declarat luni președintele francez Emmanuel Macron, facând aluzie la Turcia și Rusia, potrivit AFP."Zona…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei în Libia, vazând în acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP. "Consider astazi ca Turcia joaca în Libia un joc periculos si contravine tuturor…