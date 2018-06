Comisia Internationala pentru Persoane Disparute (ICMP) a lansat luni la Roma o initiativa impreuna cu reprezentanti ai Italiei, Maltei, Greciei si Ciprului pentru a obtine rezultate mai bune in localizarea si identificarea migrantilor disparuti in Marea Mediterana, relateaza AFP.



"Este pentru prima data in istorie cand guverne se asociaza in acest dosar", a subliniat luni directoarea generala a ICMP, Kathryne Bomberber.



"O tara singura nu este capabila sa trateze aceasta problema, tinand cont de enormitatea, amploarea problemei si dat fiind ca migranti dispar in toata…