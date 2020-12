Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan preconizeaza o solutie cu doua state pe Insula Cipru, intr-o vizita controversata in orasul-fantoma Varosa, in Ciprul de Nord, relateaza AFP. Ciprul este impartit, de la invazia in 1974 a treimii de nord a insulei de catre armata turca, in urma unei lovituri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a venit timpul sa fie discutata o propunere realista in ce priveste o solutie cu doua state pe insula divizata Cipru, afirmand ca parametrii discutiilor actuale nu sunt sustenabili, transmite Reuters. Ciprul este divizat din 1974, cand armata…

- Grecia a cerut miercuri Uniunii Europene sa reconsidere uniunea vamala cu Turcia ca reactie la activitatile Ankarei de explorare a gazelor in apele Mediteranei, deplangand ceea ce a calificat ca fiind ”fanteziile imperiale ale Turciei”, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia care…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a iesit din carantina vineri, dupa ce al doilea test pentru COVID-19 a iesit negativ, rezultat care confirma ca summitul UE de saptamana viitoare poate avea loc, transmite dpa. Summitul european fusese initial programat pentru 24-25 septembrie, dar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut marti omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa se angajeze "fara ambiguitate" in dezescaladarea tensiunilor puternice cu statele membre UE Grecia si Cipru in regiunea de est a Mediteranei, informeaza AFP. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Turcia si Grecia sunt gata sa inceapa 'tratative exploratorii' privind diferendele din estul Marii Mediterane, a anuntat marti presedintia turca, noteaza Agerpres Conform AFP, disponibilitatea pentru dialog a fost confirmata dupa o videoconferinta la care au participat presedintele turc Recep Tayyip…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan considera ca diferendul cu Grecia in estul Marii Mediterane ar putea sa fie solutionat printr-un dialog ”constructiv”, afisandu-si totodata hotararea de a apara interesele Turciei in aceasta zona, relateaza AFP potrivit Agerpres.”Dezacordurile in estul…