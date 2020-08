Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP.



"Manevrele care au avut loc astazi nu ajuta'' la calmarea tensiunilor, a declarat doamna Kramp-Karrenbauer, la incheierea unei reuniuni a ministrilor apararii din UE, la Berlin.



Germania detine presedintia UE in al doilea semestru al acestui an si conduce in prezent o misiune de mediere intre Atena si Ankara.

…