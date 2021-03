Mediterana de Est: Turcia le trimite un avertisment Greciei, Israelului şi Uniunii Europene Turcia a adresat o nota diplomatica Greciei, Uniunii Europene si Israelului, invitandu-le sa obtina autorizare din partea sa pentru orice eventuale lucrari pe platoul continental revendicat de Ankara in Mediterana de Est, au relatat luni media turce, relateaza AFP.



Turcia se bazeaza pe un acord de delimitare maritima semnat in noiembrie 2019 cu guvernul libian cu sediul la Tripoli pentru a revendica un platou continental considerabil extins in Mediterana de Est, unde a efectuat explorari ale resurselor de gaz spre marea nemultumire a Greciei si Ciprului.



Grecia, Cipru,…

Sursa articol: agerpres.ro

