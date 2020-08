Stiri pe aceeasi tema

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Guvernul Greciei a plasat in stare de alerta Fortele Navale, iar nave militare au fost trimise in sud-estul Marii Mediterane, in contextul activitatilor Turciei de explorare a zacamintelor de petrol si gaz...

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca Franta va trebui sa instituie purtarea obligatorie a mastii in spatiile publice inchise. Acest lucru este necesar pentru a stapani epidemia de COVID-19, care da semne de revenire. „Avem semne“ ca in Franta contagierea „reporneste totusi putin“, a avertizat…

- Grecia nu va accepta conditiile stricte impuse de Uniunea Europeana pentru folosirea fondului de urgenta in cadrul planului de relansare dupa pandemia de COVID-19, a declarat premierul elen Kyriakos Mitsotakis pentru Financial Times intr-un interviu publicat duminica, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis efectueaza marti o vizita in Israel intr-o demonstratie a increderii in masurile anticoronavirus luate in cele doua tari, Atena sperand sa poata relansa turismul afectat de pandemie, potrivit Reuters. Impreuna cu Grecia, Israelul si Cipru sunt parteneri in proiecte…

- Presedintele Emmanuel Macron considera ca Franta a inregistrat o ''prima victorie'' impotriva coronavirusului care a ucis aproape 30.000 de oameni in aceasta tara si a anuntat noi masuri de relaxare a restrictiilor antiepidemice, printre care si redeschiderea completa incepand de…

- Cum se transforma industria auto in timpul pandemiei. Statele UE acorda tot mai multe stimulente pentru mașinile electrice, in defavarea celor tradiționale. Planul de 500 mil. euro al Germaniei Ministerul Economiei din Germania vrea sa aloce 500 mil. euro din pachetul de redresare a economiei pentru…

- Liderul al Qaeda din nordul Africii, Abdelmalek Droukdel, a fost ucis intr-o operatiune a fortelor franceze, a anuntat vineri ministrul Apararii, Florence Parly, conform Reuters.Franta a anuntat vineri ca fortele sale militare l-au ucis pe liderul organizatiei al Qaeda din Nordul Africii,…