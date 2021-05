Medierea – o practică tot mai solicitată de cuplurile care divorțează PodcasturiMedierea – o practica tot mai solicitata de cuplurile care divorțeaza Numarul persoanelor care au apelat la mediatori pentru a-și rezolva rapid litigiile a crescut in anul 2020. Potrivit mediatoarei Aurelia Irodoi, restricțiile impuse in contextul pandemiei au ingreunat activitatea instanțelor de judecata, motiv pentru care tot mai multe cupluri ajuns sa apeleze la serviciile de mediere. "Medierea ofera posibilitatea de a soluționa un conflict intr-un mod avantajos și intr-o perioada scurta de timp. In perioada pandemica tehnologiile au permis ca procesul de mediere sa fie executat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

