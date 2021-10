Medicul Wiener: În spitalele din România se face acum medicină de dezastru “Negaționismul și anivaccinismul militant sunt din ce in ce mai puțin opinii personale legitime și din ce in ce mai mult insulte directe pentru cei din tranșee – fie ei pacienți sau cadre medicale”, afirma Adrian Wiener, medic coordonator al spitalului COVID din Arad in prima parte a pandemiei și vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților. El subliniaza ca in spitalele din Romania se face in acest moment “medicina de dezastru”. “In fața taboului pandemic, fiecare iși poate cladi explicații și teorii care sa justifice sau sa incrimineze. Insa realitatea obiectiva este cat se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

