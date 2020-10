Stiri pe aceeasi tema

- Purtatul maștii inclusiv in aer liber și spalarea frecventa a mainilor cu sapun sunt principalele masuri pe care trebuie sa le folosim zi de zi pentru a evita infectarea cu coronavirus, a precizat conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de…

- Ioan Garboni, directorul Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, este internat in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Este internat momentan…

- Șapte saptamani are bebelușul cu Covid-19 internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara. Exista pericolul unor complicații majore in cazul micului pacient, așa ca doctorii au decis sa realizeze un control pulmonar.

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara nu au reusit sa salveze viata preotului militar Radu-Cosmin Bogdan, care a fost internat in urma cu zece zile cu COVID-19. Vestea decesului tanarului preot a fost data astazi de Arhiepiscopia Timisoarei. "Cu adanca durere in suflet…

- Avocatul Catalin Șerban, fost judecator și vecepreședinte al Curții de Apel Timișoara, a murit vineri la Spitalul de Boli INfecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde era internat...

- Medicii Sectiei Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara folosesc, in cazul bolnavilor cu COVID-19, o noua tehnica pe care pana acum au utilizat-o in cazul celor diagnosticati cu bronho-pneumopatie cronica obstructiva (BPOC) sau cu alte boli pulmonare, inclusiv…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…