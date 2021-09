Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Academiei de Stiinte Medicale si coordonatorul Centrului OncoGen, prof. dr. Virgil Paunescu, a declarat, joi, in cadrul unei mese rotunde online cu tema "Progresul stiintific si tehnologic in dezvoltarea de vaccinuri impotriva coronavirusurilor (SARS-CoV-2). Experienta pandemiei…

- Ministerul Sanatatii, anunta, vineri, ca vaccinarea gratuita anti-HPV a fost extinsa pana la 18 ani pentru fete, dupa ce ministrul Ioana Mihaila a semnat un ordin in acest sens. Ministrul Sanatatii a precizat ca Romania este tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare incidenta si mortalitate cauzata…

- Protoxidul de azot N2O ndash; gazul ilariant, cunoscut si sub denumirea de "funny gas", este un sedativ incolor si inodor si este folosit in domeniul medical, sub supraveghere medicala, in combinatie cu alte substante, in special ca anestezic, dar si in domeniul alimentar, la prepararea cremelor de…

- Intr-o declarație data astazi, premierul Viktor Orban spune ca Ungaria va fi printre primele trei țari care au invins pandemia. Vinerea trecuta a cerut maghiarilor sa se vaccineze impotriva coronavirusului, spunand ca vaccinarea este o chestiune de responsabilitate și protecție individuala și ca a salvat…

- PSD cere Guvernului sa se pronunte daca mai are in vedere organizarea testarii anti-COVID in unitatile de invatamant sau daca a renuntat cu totul la aceasta abordare, anunța news.ro. „Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul…

- Economia mondiala risca sa sufere pierderi anuale de 2.700 de miliarde de dolari in 2030, daca tarile nu vor reusi sa investeasca mai mult in protejarea si refacerea biodiversitatii, a avertizat joi Banca Mondiala, care a cerut o revenire mai "verde" dupa pandemia de COVID-19, informeaza Reuters,…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reluat vineri avertismentul ca sunt așteptate noi variante de coronavirus, daca nu exista prevenire prin menținerea unor masuri sociale și vaccinare anti-Covid. Deja responsabila pentru o noua creștere a cazurilor de Covid in…

- Romanii nu se mai inghesuie la vaccinare, iar ținta de 10 milioane de oameni imunizați pana in toamna, cel mai probabil, nu va fi atinsa. Asta inseamna ca peste cateva luni ne putem aștepta la un nou val de infectari. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, spune ca romanii au alte…