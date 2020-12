Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara se așteapta la creșterea contaminarilor cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, in luna ianuarie. Medicul recomanda sarbatori in familia restransa, masca la orice contact, iar viitorilor guvernanți accent pe educație și sanatate. Medicul a declarat la Digi24 ca luna decembrie este […] Articolul Medicul Virgil Musta se așteapta la creșterea numarului de infectari cu coronavirus in ianuarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .