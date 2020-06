Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, coordonatorul secției COVID din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a vorbit despre evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. „Nu cred ca ar fi o problema daca noi am respecta regulile, sunt trei reguli simple. Igiena, masca și distanțarea, astfel nu…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara, atrage atenția in continuare asupra pericolelor coronavirusului. Amenințarea este cat se poate de reala, transmite raspicat medicul.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…

- Dr. Virgil Musta, medicul din Timișoara care a reușit cele mai multe vindecari la pacienți cu Covid-19, spune ca sunt voci care acționeaza impotriva intereselor populației și care demobilizeaza de la respectarea regulilor. „In ultimele zile numarul de cazuri a crescut de la o suta și ceva pe zi, pana…

- Medicul Virgil Musta, cel care a reușit cele mai multe vindecari la pacienți cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, avertizeaza ca ne putem aștepta la restricționarea unor activitați, daca numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus continua sa creasca."In ultimele…

- Medicul Virgil Musta, coordonatorul secției COVID de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, a comentat cu ingrijorare ultimul bilant de ieri al Grupului de Comunicare Strategica, cel care anunta o crestere a cazurilor de coronavirus, respectiv 238. "Credeam ca e doar un accident…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, care a tratat si vindecat aproape 500 de pacienti cu COVID-19, a facut un bilant al pandemiei de coronavirus, dupa primele doua saptamani de relaxare. El considera ca ”principalul motiv pentru care la noi pandemia…