Medicul Virgil Musta, după primele săptămâni de relaxare: "Este important să respectăm în continuare câteva reguli" "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a lasat urme adanci la toate nivelurile, de la colaborari internationale, politici si organisme nationale si pana la «trairile» individuale ale fiecaruia dintre noi. Toate acestea vor redefini «normalitatea» spre care incercam sa ne intoarcem acum, depinde de noi (organisme internationale, nationale… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

