- Politistii din Timis au deschis o ancheta, dar si dosar penal, dupa ce mai multi pacienti cu forme severe de COVID-19 au fost internati la Spitatul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, desi detineau certificate de vaccinare. Politistii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuveta” folosita…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…

- Exista riscul ca tulpina Delta „sa devina dominanta și in Romania” Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara. Foto: Constantin Duma/ Agerpres Aproximativ 4 milioane 760 de mii de oameni s-au vaccinat anti-COVID, pâna acum, în România.…

