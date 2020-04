Stiri pe aceeasi tema

- Echipa medicala a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a transmis vineri, pe youtube, un mesaj de solidaritate cu toti medicii din tara si cu toti romanii, pe care ii asigura ca le sunt aproape, dar acum ii roaga sa #steaacasa pentru a stopa pandemia COVID-19, potrivit Agerpres.Medicul…

- Medicul Virgil Musta, purtator de cuvant al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara, care face parte din echipa... The post Recomandarile medicului timisorean Virgil Musta pentru evitarea imbolnavirii cu COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Medicul Virgil Musta, care face parte din echipa Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara care trateaza pacienții cu coronavirus, a postat un nou mesaj pe grupul de Facebook „City Doctors – comunitate pentru sanatate!„, in care vorbește despre cum putem sa ne protejam eficient de…

- Medicul Virgil Musta face parte din echipa medicala din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara care a reușit performanța de a vindeca nu mai puțin de 15 persoane confirmate cu coronavirus. Musta ne-a declarat ca acest lucru a fost posibil pentru ca cei infectați erau persoane…

- Un baiat de 16 ani din Timisoara este cel de-al cincilea caz confirmat de infectare cu coronavirus din Romania, el fiind fiul barbatului infectat si internat in cursul zilei de marti, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Baiatul va fi transportat la unitatea medicala cu izoleta.…

- Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, a declarat, sambata ca pacientul se afla internat la spital si deja i s-au recoltat probe in vederea efectuarii analizelor. "Avem chiar acum un pacient care a fost in Lombardia, are o usoara tuse,…

- Informații de ultima ora despre femeia din Timișoara, diagnosticata ieri cu coronavirus dupa ce a fost intr-o excursie la Bergamo. Femeia se simte mai bine, dupa ce in cursul noptii a avut stari febrile, au anunțat medicii.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase…

- O femeie care a vizitat recent orasul Bergamo din Italia a fost internata, joi seara, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” din Timisoara cu suspiciune de coronavirus, dupa ce a facut febra in timpul izolarii la domiciliu, transmite news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…