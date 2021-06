Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a declarat pentru B1 TV, intr-o intervenție in Jurnal, ca noua varianta Delta a COVID-19 ar putea sa aduca noi restricții in Romania daca va exista transmitere comunitara. Acesta a anticipat ca in toamna numarul de cazuri ar putea crește…

- Fara doar și poate, valul IV, care a ajuns deja in Marea Britanie, va veni și in Romania. Dar mai repede decat au crezut specialiștii, explica directorul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Cristian Oancea spune ca valul IV va fi „mai palid ca intensitate” decat valul II, de…

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 va fi necesara daca nu s-ar imuniza suficienta populație in timp util pentru a se crea acea așa-zisa imunitate de turma, spune medicul Virgil Musta, șef de secție la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara.„Cred ca a treia doza va fi necesara in…

- Medicul Virgil Musta, despre sfarșitul pandemiei de COVID-19: „Eu sper sa nu mai urmeze vreun val, dar aici mi-e foarte greu sa spun” Virgil Musta, medic al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, a explicat, pentru DCNEWS.ro, despre intrarea intregii țari in scenariul verede, dupa luni intregi de…

- Medicul Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babes” din Timisoara, a transmis un mesaj cu prilejul intrarii municipiului Timisoara in scenariul verde... The post Virgil Musta despre Timișoara „verde”: Este un moment…

- Medicul Virgil Musta, seful Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a transmis un mesaj cu prilejul intrarii municipiului Timisoara in scenariul verde, dupa ce rata de infectare a scazut sub 1,5 la mie, el afirmand ca saptamana trecuta a simtit…