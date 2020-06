Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara considera, in contextul creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, ca valul doi a inceput „sa loveasca” in anumite parti din tara. „Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov,…

- "Asistam deja la un val doi in anumite zone ale tarii. Daca ne uitam la Brasov, numarul de cazuri este mai mare decat in perioada acuta a pandemiei. Noi, in judetul Timis, din fericire, stam bine, avem un numar foarte mic de cazuri, dar daca nu vom fi precauti si nu vom intelege ca trebuie sa respectam…

- Medicul Virgil Musta, coordonatorul secției COVID de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, a comentat cu ingrijorare ultimul bilant de ieri al Grupului de Comunicare Strategica, cel care anunta o crestere a cazurilor de coronavirus, respectiv 238. "Credeam ca e doar un accident…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, care a tratat si vindecat aproape 500 de pacienti cu COVID-19, a facut un bilant al pandemiei de coronavirus, dupa primele doua saptamani de relaxare. El considera ca ”principalul motiv pentru care la noi pandemia…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar…