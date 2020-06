Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, vine cu informații noi privind romanii care au fost declarați de autoritați ca fiind morți de coronavirus. Musta spune ca in alte țari din Europa s-au inregistrat grafice diferite fața de cel din Romania. In țara noastra, autopsia pacienților declarați ca fiind morți de coronavirus a fost interzisa. ”Pentru a ințelege și mai bine impactul pandemiei și modul in care vom putea acționa pe viitor, iata cateva statistici importante asupra cazurilor de decese din Europa: 97% din totalul deceselor au fost persoane care au avut cel putin…