Curtea de Apel Timișoara a dat aztazi sentința definitiva in dosarul in care doctorul Virgil Musta a fost trimis in judecata, alaturi de mai multe persoane, intr-un dosar DNA in care era acuzat de „instigare la abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul". Tribunalul Timiș a stabilit ca faptele […]