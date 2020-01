Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și cantarețul Ștefan Banica Jr. a transmis un mesaj despre jurnalista Cristina Țopescu, gasita decedata duminica seara, in care spune ca „a fost un OM frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist in meseria ei”. „Mi-e foarte greu sa scriu aceste randuri. A fost un OM frumos,…

- Vicepreședintele Federației Romane de Karate Tradițional, Paul Pintilie, a murit in timp ce afla la volanul mașinii sale, pe o strada din Piatra Neamț vineri. Paramedicii SMURD nu au reușit sa il resusciteze pe barbatul de 57 de ani. Karate Tradițional, avea antrenament cu elevii sai, la Sala Ceahlau,…

- Vicepreședintele Federației Romane de Karate Tradițional, Paul Pintilie, a murit in timp ce afla la volanul mașinii sale, pe o strada din Piatra Neamț vineri. Paramedicii SMURD nu au reușit sa il resusciteze pe barbatul de 57 de ani. Karate Tradițional, avea antrenament cu elevii sai, la Sala Ceahlau,…

- Doliu printre marinarii din Romania. Comandantul de Cursa Lunga Valentin Iordache s a stins. Consiliul director al Ligii Navale Romane au transmis ca sunt profund indurerati de vestea trecerii in nefiinta a comandantului."Personalitate profesionala marcanta a flotei de transport maritim a Romaniei,…

- Miercuri, 30 octombrie 2019, s-a stins din viața dr. ing. chimist Constantin Chiurciu, manager de succes al companiei Romvac Company SA și cercetator dedicat in domeniul medicamentelor și vaccinurilor pentru animale, dar și inovator in domeniul imunologiei umane. Ca urmare a…

- Inscris in PNL de doar un an, Victor Sebsatian Costache, propunerea PNL pentru Ministerul Sanatatii s-a intors in tara dupa ce timp de zece ani a lucrat in spitale din Franta, Germania sau SUA. Autor al unor premiere in domeniul chirurgiei endovasculare, acesta lucreaza in prezent in Sibiu ca director…

- Huang Yong Ping, personalitate a avangardei artistice chineze, renumit pentru creatiile sale monumentale, printre care s-a aflat si un schelet de sarpe lung de 250 de metri, expus la Grand Palais din Paris in 2016, a murit sambata la varsta de 65 de ani, au anuntat reprezentantii galeriei Kamel Mennour,…

- Marele actor Alexandru Lazar s-a stins din viața la varsta de 86 de ani, a anunțat Uniunea Teatrala din Romania, care și-a exprimat „profundul regret la dispariția profesorului”. "Personalitate marcanta...