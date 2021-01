Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a anunțat ca, in luna februarie, Romania asteapta 800.000 de doze de la compania AstraZeneca, iar alte 180.000 de doze de la compania Moderna. In urmatoarele doua saptamani, alte 163.000 de doze vor intra in tara, livrate de la producatorul Pfizer. Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat ca, in acest ritm, la 1 septembrie Romania va ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate, „chiar cu doua doze”, in condițiile in care rata de vaccinare se va mari la 100.000 de persoane imunizate zilnic din a doua jumatate a lunii aprilie. Valeriu Gheorghița:…