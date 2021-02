Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat când se pot face înscrieri pentru etapa a treia de vaccinare Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune la jumatatea lunii martie aceasta lista de așteptare, persoanele vor putea sa se programeze, sa se inscrie pe acea lista de așteptare”, a transmis medicul la DIGI24 . Listele de așteptare de pe platforma de vaccinare vor fi deschise in funcție de numarul de vaccinuri care vor ajunge in Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

