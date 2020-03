Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, medic la spitalul din Timișoara, a explicat ca pacienții vindecați de coronavirus sunt tineri, unii dintre ei asimptomatici, iar alții cu simptomatologie minima. Aceștia au fost trimiși in izolare la domiciliu și urmeaza sa fie testați din nou peste doua saptamani. "15 persoane au fost…

- Doua persoane din Timisoara diagnosticate cu noul virus au fost vindecate, dupa ce au fost tratate cu un cocktail de medicamente folosite pentru HIV si gripa, potrivit antena3.ro.Schema de tratament a fost facuta de directorul Institutului Matei Bals din Capitala, Adrian Streinu Cercel, spune seful…

- China are un tratament tradițional pentru temutul virus. Vezi cum sunt vindecați pacienții chinezi China are un antidot pentru coronavirus, cu care a reușit sa vindece foarte mulți dintre pacienți. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA…

- Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Spitalului Balș nu neaga dezvaluirile Libertatea, dar spune ca ”virusul nu zboara de pe costum pe pacienți!”.In lipsa de suficiente combinezoane, medicii de la Balș au dezvaluit colegilor din afara și ziarului ca ei consulta pacienții nediagnosticați unul…

- Oamenii care au fost in regiunile carantinate din Italia trebuie sa stea acasa, izolați, rugand pe cineva apropiat sa-i ajute cu aprovizionarea. The post Carantina obligatorie pentru banatenii reveniți din aceste zone ale Italiei. Recomandari de la medicul timisorean Virgil Musta appeared first on Renasterea…

- Un numar de 4 persoane sunt izolate la domiciliu, de 2 zile, in judetul Calarasi, dupa ce s-au aflat in zone din Italia unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus. Conform directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica din Calarasi, Cezar Radulescu, in prezent nu exista niciun caz…

- „Ne așteptam ca o creștere a numarului de cazuri sa apara in orice țara. Astfel, toate țarile trebuie sa se pregateasca, inclusiv prin supravegherea activa, prin detectare timpurie și prin izolare pentru prevenirea raspandirii infecțiilor. Recomandam ca statele sa comunice catre OMS informațiile…

- Ziarul Unirea Rujeola, numar alarmant de imbolnaviri in Romania: Cauze, transmitere, simptome, tratament Rujeola face din nou ravagii in Romania. Medicul, și totodata cadrul didactic al UMF Iași, Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra acestei boli care a facut peste 60 de victime, iar numarul imbolnavirilor…