- Contestațiile fraților Andrew și Tristan Tate privind masura de arest preventiv au fost respinse de catre Curtea de Apel Bucuresti. Instanța de fond a decis prelungirea cu 30 de zile a mandatelor de arestare emise pe numele lor.

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie, vor afla astazi, 10 ianuarie, daca vor fi eliberați sau nu. Termenul de judecata are loc la Curtea de Apel București și incepe la ora 9.00.Magistrații Curții de Apel București vor decide daca accepta…

- Fostul premier acuza Guvernul ca incalca grav Constituția și ca interzice dreptul de vot pentru sute de mii de cetațeni romani care ar trebui sa iși aleaga primarul."2023 incepe cu o veste buna! De peste un an de zile Guvernul refuza sa organizeze alegeri localein peste 50 de localitați in care s-a…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a scapat definitiv de emoția prvind restul de 3 ani de inchisoare pe care mai trebuia sa-i faca. Faptele pentru care este condamnat s-au prescris. Tribunalul Bucuresti a admis miercuri o cerere de revizuire depusa de fostul presedinte al Camerei…

- Este vorba de dosarul in care Bogdan Olteanu a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro in schimbul numirii lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Practic, judecatorii au anulat pedeapsa in cazul lui Bogdan Olteanu, dupa ce s-a constatat…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecatorii au decis sa fie plasat in arest pentru 30 de zile. Niculae Badalau a coborat incatușat din duba poliției și a intrat in sediul…

