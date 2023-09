Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta si infirmiera, care, potrivit reprezentanților spitalului, nu ar fi facut nimic pentru a evita moartea Alexandrei, gravida de 25 de ani, dezaproba sanctiunile.Ele au fost suspendate din funcții pentru 90 de zile. De asemenea, și medicul care era de garda in noaptea cand tanara a decedat s-a…

- Moartea Alexandrei Ivanov, in urma cu o saptamana, intr-un spital din Botoșani, a scos sute de oameni in strada, aceștia protestand fața de modul in care tanara mamica a fost tratata și lasata sa agonizeze in unitatea medicala. In urma cu trei zile, o doctorița i-a infruntat pe protestatarii din fața…

- Zeci de oameni din Botoșani au ieșit din nou in strada și cer sa se faca dreptate pentru tanara gravida care a murit in spital și a lasat trei copii in urma. Cu durerea in suflet, rudele Alexandrei au transmis un mesaj ferm din mijlocul protestului.

- Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Botoșani fac verificari la Spitalul Județean de Urgența „Mavromati” din Botoșani, dupa decesul tinerei de 26 de ani, gravida, care nu a fost operata la timp, deși i-a implorat pe medici p

- Sute de persoane au participat, duminica seara, la un protest in fata Maternitatii din Botosani, in semn de omagiu fata de tanara de 25 de ani care a murit in spital la cateva ore dupa internare. Oamenii au aprins candele la poarta unitatii medicale si au cerut ‘dreptate pentru Alexandra’. Ei au cerut…