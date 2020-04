Stiri pe aceeasi tema

- Medicul timisorean Virgil Musta anunta aplicarea unui nou protocol de tratament pentru pacientii cu forme usoare de COVID. Potrivit doctorului care a constribuit la vindecarea a aproape 300 de pacienti, noua schema de tratament isi propune sa impiedice agravarea bolii.

- Doctorita de familie Irina Gribincea, din municipiul Suceava, sustine ca s-a infectat cu COVID-19 si ca s-a tratat singura, dupa care a ajutat si alte 400 de persoane care prezentau simptome ale bolii.

- Medicul de familie sucevean Irina Gribincea s-a tratat singura, acasa, de infecția cu COVID-19, folosind medicația uzuala pentru virozele respiratorii. Contactata, joi, doctorița a declarat ca a avut simptome de infecție cu COVID la inceputul lunii martie, doar ca la acea vreme absența temporara a ...

- Medicul nefrolog din Iasi Ionuț Nistor, care a cerut sa mearga, in plina criza, la Spitalul Judetean Suceava, spune ca unii pacienți cu COVID-19 i-au descris simptomele. Aceștia au spus ca au simțit ca și cum ar avea cioburi de sticla in plamani și ca era foarte dureros sa respire.Citește…

- „De ceva vreme am impresia ca traiesc intr-un roman scris de Kafka. Am fost retestat in ziua a 12-a și a 13-a și rezultatul meu este inca pozitiv. Astazi (marți) am primit un mesaj sms trimis „la gramada prin care mi se comunica rezultatul din 4.04 și mi se spune sa ma prezint la spital pentru tratament,…

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, medicul care a tratat cei mai mulți pacienți infectați cu Covid-19, avertizeaza asupra pericolului. El vine cu un set de masuri pe care ar trebui sa le adoptam cu toții ca sa evitam contaminarea și raspandirea virusului.Cei…

- Ziarul Unirea Care este schema de tratament diferita a Spitalului din Timișoara, unde rata de VINDECARE a pacienților infectați cu COVID-19 este de peste 94% Care este schema de tratament diferita a Spitalului din Timișoara, unde rata de VINDECARE a pacienților infectați cu COVID-19 este de peste 94%…

- Agentia italiana de reglementare in domeniul medicamentelor (AIFA) incepe de joi testele oficiale cu un medicament impotriva artritei reumatoide pe bolnavii cu COVID-19 dupa ce toate spitalele din tara l-au experimentat deja cu rezultate bune pentru a contracara dificultatile respiratorii, relateaza…