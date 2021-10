Medicul Streinu Cercel nu vrea certificat verde obligatoriu: ”Chiar ne-a luat Dumnezeu mințile?” Presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, medicul infectionist Adrian Streinu-Cercel s-a declarat impotriva proiectului de lege care introduce obligativitatea certificatului de vaccinare la locul de munca. Acest proiect de lege a fost respins in Senat, insa votul final va fi dat in Camera Deputaților in perioada urmatoare. Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel a declarat ca, daca aceasta lege ar intra in vigoare, unii romani ar putea refuza sa-și faca test anti Covid, pentru ca nu au bani. In acest sens, el a dat drept exemplu pe ”cei care lucreaza la strans gunoiul”. In felul acesta, a incercat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

